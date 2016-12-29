Tütün ve alkol satış belgelerine zam

Köksal, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, tütün mamülleri ve alkol işçilerin satışan ve sunumuna ilişkin ulus ve esaslar hakkında yönetmeliğin 14 ve 15.maddelerinin uygulanması ile ilgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu kararının, Resmi Gazete'de yayınlandığını, uygulamanın 2017 yılında geçerli olacağını ifade etti.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tebliğine göre, en yüksek zammın tütün ürünü, alkollü içki ve etil alkol/metanol toptan satış belgelerine geldiğini söyleyen Köksal,"Buna göre 2016 yılında 3 bin 850 lira olan belge bedeli yüzde 30 artışla 5 bin liraya çıktı. Tütün ürünü, alkollü içki perakende satış belgeleri için ödenen bedeller, il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi dahil ilçelerde 255 liradan 265 liraya, ilçe merkezlerinde 175 liradan 185 liraya, belde ve köy gibi diğer mahallerde 60 liradan 65 liraya yükseltildi. Tebliğ çerçevesinde açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde ve büyükşehir belediyeleri dahil ilçelerde bin 045 liradan bin 85 liraya, ilçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 405 liradan 420 liraya çıkarıldı. Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2 bin 650 TL ilçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 2 bin 410 lira oldu" dedi.



Sektörde uğraşan esnafları uyaran Köksal, satıcıların, bu bedelleri en geç 31 Mart 2017 Cuma günü akşamına kadar kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle kurumun hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmalarını, belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgelerinin Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitireceğini, süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklarını ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur olduklarını, 31 Mart 2017 Cuma günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerektiğini, ilk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedellerin tahsil edilmesi ve bu Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasını gerektiğini de sözlerine ekledi.