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Tutuklu mu, misafir mi? Her gün FBI'ın özel telefonundan...

Zarrab'ın, FBI’ın verdiği corlinks uygulamasıyla cezaevinden elemanlarına her gün talimat mesajları gönderdiği ortaya çıktı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:09
Tutuklu mu, misafir mi? Her gün FBI'ın özel telefonundan...

ABD’deki kumpas davasında sanık durumundayken tanık konumuna geçen Zarrab’ın New York’taki federal cezaevinde tutukludan çok, bir otel misafiri gibi ağırlandığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zarrab’ın tutuklanan çalışanlarının telefonlarında yapılan incelemede şok detaylara ulaşıldı.

SKYPE’TAN KONUŞMUŞ

Akşam'da yer alan habere göre; Zarrab’ın Türkiye’de asistanlığını yapan Sinem Arslan’ın telefonundaki incelemede Zarrab’dan her gün mesajlar geldiği tespit edildi. Zarrab’ın avukatlarıyla hatta antikacısıyla bile Skype üzerinden konuştuğu belirlendi. Arslan, 12 Aralık 2015’te Zarrab’ın yanında işe başladığını ve üç ay sonra patronunun Amerika’da tutuklandığını belirterek, kendisiyle ABD cezaevindeki ‘corlinks uygulaması’ üzerinden iletişim halinde olduğunu kabul etti.

Zarrab cezaevindeyken; 'Bir Gün Tek Başına, Bir Dinazorun Anıları, İnce Mehmed 4, Şair Paşa Ailesi' kitaplarını istemiş. Sorgusunda Arslan özel mesajlaşma yöntemi ile ABD’de tutuklu bulunan Zarrab’ın kendisinden mesajlarla taleplerde bulunduğunu, bu taleplerin başında ise; eşi, çocuğu, ailesi ve diğer yakınlarının özel günlerinin unutulmamasını ve mutlaka hediye alınıp çiçek gönderilmesini istediğini söyledi.

İŞTE O MESAJLAR

Zarrab’ın Aslan’a gönderdiği mesajlar da çözüldü. İşte Zarrab’ın cezaevinden gönderdiği mesajlardan bazıları:

- Pazartesi Makedonya Konsolosluğu’na gidip detayları öğreneceksin.

- Dubai’de oturum almak için rezidans, visa ve burada cezam bitince Dubai’de yaşayabilir miyim avukatlarla toplantı yapıp detayları öğren.

- Benden imzalı talimat gelmeden kimseye ödeme yapmayın.

- Günlük çıkan gazeteleri arşivle.

- Antikalarımın ve tablolarımın bedelleriyle ilgili belge topla.

- Ailemin özel günlerini unutma.

AİLESİYLE İLETİŞİM HALİNDEYMİŞ

Zarrab, asistanı Sinem Arslan’dan tutuklu bulunduğu süre içinde Türkiye’de hakkında çıkan tüm haberleri arşivlemesini ve kendisine ulaştırmasını da istedi. Yazılı, görsel ve internet sitelerinden oluşan arşivi Zarrab’ın ne için istediğine dair kendisine bir şey söylenmediğini kaydeden asistanı, eşi Ebru Gündeş ve kızı Alara için avukatıyla iletişim halinde olduğunu da kabul etti.

ANTİKA KOLEKSİYONU DA VARMIŞ

Rıza Zarrab’ın antika koleksiyonu olduğunu, antika tabloların çizerleri ve bedelleri hakkında bilgi sahibi olması için kendisine Regaip Akol tarafından flash bellek içinde belge verildiğini ancak şifresi olmasına rağmen bu belleğin açılmadığını iddia eden Arslan bunun üzerine Ankara’da kaldığı adrese bu listenin föy halinde gönderildiğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 11:09
  1. Reza Zarrab
  2. FBI
  3. sms
  4. Skype
  5. Amerika
  6. zarrab davası
  7. Ebru Gündeş
  • Galip DavutGalip Davut1 sa önce
    Abd bu Hain üzerinden bizimle oyun oynuyor. Memleketimizin ve Milletin menfaati ne ise o önde olur. Gerisi önemli değil. Biz Batıya kendimizi ezdirmez hatta kendini ezdiren Ülkeleri bile "gözlerinizi açın artık" deriz.
  • Sat tapSat tap2 sa önce
    Adam kendine inanan herkesi sattı
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu11 sa önce
    Anlaşıldığı gibi bı adam türkiye nin kuyusunu kazmış abd ajanı. Yanlız bu durumlara düşmemek için daha uyanık olmamız gerekir. Her önümüze gelene gözü kapalı inanmamalıyız. Devletin prosüdürleri kusursuz işlemeli. Kimseye torpil olmamalı.
  • DenyoDenyo12 sa önce
    Tanık , tutuklu degil...
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