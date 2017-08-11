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Tutuklu gazeteciler yalanı da çöktü

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’nun 4 Ağustos’ta açıkladığı; 164 gazetecinin tutuklu olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:08
Tutuklu gazeteciler yalanı da çöktü

MUHAMMED UZUN / İSTANBULBasın ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye’yi sıkıştırmak için harekete geçen mihraklar, yanlış verilerle ülkenin otoriterleştiği iddialarını yaymaya çalışıyor. Her fırsatta gündeme getirilen ve abartılan “Gazeteciler tutuklanıyor” sözünün safsata olduğu ortaya çıktı. 

SAYILAR ÇARPITILIYOR

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’nun 4 Ağustos’ta açıkladığı 164 gazetecinin tutuklu olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı saptandı. Platformun tutuklu gazeteciler diye kamuoyu duyurduğu listede yer alanların bir kısmının yargılamasının tamamlandığı ve hüküm aldıkları, kimilerinin de değişik tarihlerde tahliye edildikleri öğrenildi. Bir süredir tutuklu sözde gazeteciler ile ilgili yürütülen algı operasyonunda, söz konusu kişilerin terör örgütü bağlantıları göz ardı edilmesi dikkat çekti. Malum cenah tarafından servis edilen tutuklu gazeteci sayısının abartılı bir şekilde verildiği tespit edildi. 

BASIN KARTI TAŞIMASI YETMEZ…

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’nun (TGDP) saptamalarına tepki gösteren hukukçular, “Herhangi bir terör örgütü ilişkisi olmayan gazeteciler ise rahatlıkla mesleklerini icra edebilmektedir. Kişilerinin hayatlarının bir döneminde basın kartı taşımış olması onlara suç işleme, terör örgütüne üye olma, askeri darbeyi destekleme özgürlüğü sağlamamalıdır. Her kim olursa olsun kanun karşısında herkes eşittir ve işlediği suçtan dolayı yargılanmalıdır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:08
  1. Basın ve ifade özgürlüğü
  2. Gazeteciler tutuklanıyor yalanı
  3. Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu
  4. terör örgütüne üye olma
  5. askeri darbeyi destekleme
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