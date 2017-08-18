Tutuklu Belediye Başkanı serbest bırakıldı
Görevden alınarak yerine kayyum atanan ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy serbest bırakıldı.18 Ağustos 2017 Cuma 20:31
22 Haziran’da görevden alınan ve yerine kayyum atanan Aksoy, Karabük İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.
6 gün süren sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Aksoy, haftada 2 gün imza atma ve adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldı.