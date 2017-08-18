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Tutuklu Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Görevden alınarak yerine kayyum atanan ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy serbest bırakıldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 20:31
Tutuklu Belediye Başkanı serbest bırakıldı

22 Haziran’da görevden alınan ve yerine kayyum atanan Aksoy, Karabük İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.

6 gün süren sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Aksoy, haftada 2 gün imza atma ve adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldı. 


Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 20:31
  1. Necdet Aksoy
  2. Safranbolu belediye Başkanı
  3. Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy
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