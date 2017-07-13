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Tutuklanınca kaçmaya kalktı

İzmir Adliyesi’nde ‘silahlı yağma’ suçundan tutuklanan şahıs kaçmak isteyince, adliye bahçesinde yakalandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliye nezarethanesine götürülürken kapıya kafa attı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 21:16
Tutuklanınca kaçmaya kalktı

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Bornova’da ‘silahlı yağma’ suçundan yakalaması olan 23 yaşındaki Ahmet C.’yi yakaladı. Polis ekipleri, şüpheli Ahmet C.’yi işlemleri için İzmir Adliyesi’ne getirdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Ahmet C., tutuklandı.

Savcılıktaki işlemleri devam eden Ahmet C., İzmir Adliyesi C. kapısı vatandaş girişinden kaçmak istedi. Kaçan zanlıyı, adliyede görevli polis ekipleri yakaladı. Yakalanan şüpheli Ahmet C., adliye nezarethanesine götürülürken tutuklayan hakime küfürler etti.

Öte yandan şüpheli Ahmet C., adliye girişi kapısında kapıya kafa attı. Cam olan kapı kırılmazken polis ekipleri işlemleri için nezarethaneye götürdü.


Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 21:16
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