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Tutuklanan uygur Türkleri nerede?

İnsan hakları örgütleri, Mısır devletinin tutukladığı düzinelerce Uygur’un nerede olduğuna dair bilgi verilmesi için çağrıda bulundu

28 Temmuz 2017 Cuma 16:40
Tutuklanan uygur Türkleri nerede?

Darbeci Mısır güvenlik güçleri, 30 Haziran'da Kahire'nin Medinet Nasr ilçesindeki dairelerin kapısını çaldığında, Mahmut Muhammed ve ailesi evde değildi. Bir saat sonra güvenlik güçleri beraberinde uyuşturucu madde arama köpekleriyle, zorla daireye girdiler. Polis, binanın diğer sakinlerine Mısır'daki Uygur topluluğunun üyelerinden Muhammed'le ilgili sorular sordu. Muhammed, olayı duyar duymaz ülkeyi terk edip Türkiye'ye kaçtığını ve ailesini bir daha o dairede kalmamaları yönünde uyardığını söyledi. El Ezher Üniversitesi'nde okumak için Mısır'a yerleşeli 15 sene geçmişti.

Aralarında birçok öğrencinin de bulunduğu en az 30 Mısırlı, 2 Temmuz'da evlerinden ve vaktini geçirdikleri kafelerden alınıp tutuklanmıştı. Sonraki günlerde düzinelerce kişi daha tutuklandı. Tutuklanan Uygurların Çin'e sınır dışı edilecekleri düşünülüyor. Tutuklamalardan kurtulmak için saklanan Razi, “Karakollarda onar kişilik gruplara ayrılmışlar. Şimdi ise iletişim kurmanın, haberleşmenin imkânsız olduğu Tora'dalar” şeklinde konuştu.

İstanbul'da olan Muhammed, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Mısır güvenlik güçlerinin detaylara ilişkin bilgi vermediği için tam olarak kaç kişinin tutuklandığının bilinmediğini belirtti. “Hiçbir zaman yasaları çiğnemedim ve polis tarafından sorgulanmadım. Mısır halkının yapılanları desteklemediğini ve yanımızda olduğunu biliyorum. İstanbul'daki Uygur topluluğu beni iyi karşıladı ve destekledi. Yine de çocuklarımı, Mısır'ı ve orada yaşadığım hayatı özlüyorum” diye de ekledi.

İNSAN HAKLARI KOMİTESİ: ÇİN'E TESLİM ETMEYİN!

İnsan Hakları İzleme Komitesi, olayların ardından yayınladığı bildiride Mısır'a ülkedeki Uygurları Çin'e sınır dışı etmemesi yönünde çağrı yaptı, aksi takdirde Müslüman bir azınlık grubu olarak gidecekleri ülkede hapis cezasına ya da işkenceye maruz kalabileceklerinin altını çizdi.

Geçtiğimiz yıllarda Çin hükümeti, yüzde 40'ı Uygur olan Sincan Özerk Bölgesi'nde “terör”, “dini radikalizm” ve “ayrılıkçı hareketler”i sebep göstererek kontrolünü sıkılaştırdı. Uygur ayrılıkçıları senelerdir işkence ve infazlara maruz kalıyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:40
  1. mısır
  2. uygurlar
  3. ÇİN
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