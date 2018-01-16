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Tutuklama kararı verilen şüpheli, adliyede intihar etti

Batman'da adli suçlama ile çıkarıldığı mahkemede, hakkında tutuklama kararı verildikten sonra kelepçeli halde adliyenin 3'üncü katından atlayan Mikail Aydoğdu (35), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

16 Ocak 2018 Salı 13:56
Tutuklama kararı verilen şüpheli, adliyede intihar etti

Kentte karıştığı adli bir suç nedeniyle emniyetteki sorgusunun ardından Batman Adliyesi'ne sevk edilen evli ve 1 çocuk babası Mikail Aydoğdu, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydoğdu, elleri kelepçeli halde cezaevine götürülmek istendiği sırada, adliyenin 3'üncü katından atlayarak ağır yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mikail Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere ramen dün gece yaşamını yitirdi. Aydoğdu, merkeze bağlı Akça köyü yakınlarındaki mezarlıkta toprağa verildi.

Mikail Aydoğdu'nun yakını Ercan Aydoğdu, olayda ihmal olduğunu iddia ederek, "Bu ihmalkârlığın peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Davacıyız. Kelepçeli olduğu halde nasıl 3'üncü kattan atlıyor? Bunda ihmalkârlık var, davacıyız" dedi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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