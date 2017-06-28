Tutak’ta kanalizasyon çalışmalarına başlandı

Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Erkan İsa Erat’ın talimatıyla KÖY-DES porejesi kapsamında ilk olarak Bayındır Köyünde yapımına başlanılan kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları Tutak Kaymakamlığı teknik personeli kontrolörlüğünde devam ediliyor.

Tutak Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı köylerde gerçekleştirilen ilk kanalizasyon ve alt yapı çalışmasıdır. Köylerde sağlıklı ve temiz yaşam prensibiyle hareket edilerek yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam edecektir." denildi.