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Tutak’ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, Beydamarlı ve Ataköy köylerine asfalt yapılması talimatını verdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:10
Tutak’ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Tutak Kaymakamlığınca köy alt yapısını destekleme projesi (KÖYDES)kapsamında yapılmakta olan Beydamarlı köyü asfalt çalışması sona erdi. Ataköy Köyü asfalt çalışması ise devam ediyor. Kaymakam Erat, Tutak ilçesine bağlı köylerin sorunları ve problemleriyle yakından ilgileneceklerini ve imkânlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Erat, “Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi olarak yapılan ve yapılmakta olan tüm çalışmalar Tutak halkı içindir” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:10
  1. Tut
  2. Ataköy
  3. KÖYDES
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