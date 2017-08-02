Tutak’ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Tutak Kaymakamlığınca köy alt yapısını destekleme projesi (KÖYDES)kapsamında yapılmakta olan Beydamarlı köyü asfalt çalışması sona erdi. Ataköy Köyü asfalt çalışması ise devam ediyor. Kaymakam Erat, Tutak ilçesine bağlı köylerin sorunları ve problemleriyle yakından ilgileneceklerini ve imkânlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Erat, “Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi olarak yapılan ve yapılmakta olan tüm çalışmalar Tutak halkı içindir” dedi.