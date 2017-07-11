Tutak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Etkinliğin ilk gününde Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, Kurum Amirleri, Şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla İlçe Merkezde bulunan Şehit kabirleri ziyaret edildi. Ziyaretin ardından İlçe Merkez Cami’inde Şehitler için Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okunarak Şehitler için dua edildi. Merkez Taziye Evinde verilen yemek ikramıyla etkinliğin ilk günü son buldu.