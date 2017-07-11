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Tutak ilçesi asfalt çalışmaları

Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanının verdiği desteklerle Tutak İlçe Merkezi asfaltla tanıştı.

11 Temmuz 2017 Salı 19:55
Tutak ilçesi asfalt çalışmaları

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, “Tutak Kaymakamlığı ve ilçe Belediyesi olarak ilçe merkezimiz için asfalt konusunda desteklerini esirgemeyen, Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Sivas MilletvekiliSayın Mehmet Habib Soluk’a teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi

Erat, “Tutak Kaymakamlığı ve ilçe Belediyesi olarak ilçe merkezinin asfaltlanması ve ara arterlerde kaldırım ve kilit taşı döşeme çalışmaları devam etmekte olup, yapılan ve yapılmakta olan tüm hizmetlerimiz Tutak halkı İçindir” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:55
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