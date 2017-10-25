TUSKON sanıkları ‘hikaye’ anlattı

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadının da bulunduğu FETÖ'nün işadamları yapılanması Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Federasyonu'na (TUSKON) açılan davanın ikinci duruşmasında sanıkların savunma ve sorguları yapıldı.

Sanıkların suçlamalara cevap vermekten kaçması üzerine mahkeme başkanı, "Burası sizin hayat maceranızı anlatacağınız yer değil. Suçlamalara cevap verin" diyerek uyardı. 31'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Şener Gülenç'in savunmasıyla başlandı.

Sanık Gülenç evinde ele geçirilen 3 adet 1 dolarların C, D ve E serisi olduğunu belirterek, FETÖ arasında tanınma aracı olarak kullanılan ABD dolarlarının F serisi olduğunu, kendisinde ele geçirilen banknotların ise suçlama konusu olamayacağını iddia etti. Gülenç'in ardından savunmasını yapan tutuklu İsmail Aytan da gözaltı sırasında evinde usulsüz aramalar yapıldığını öne sürdü. Hakim, suçlamalara cevap vermesi konusunda Aytan'ı da uyardı.

Tutuksuz yargılanan Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ise henüz savunmasını yapmadı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın “anayasayı ihlal”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıldan 25 yıl 6’şar aya kadar hapisleri istenmişti.

İddianamede aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü, İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer’in de bulunduğu diğer 83 iş adamının “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari’nin “örgüt üyeliği” suçunun yanında “özel belgede sahtecilik” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülmüştü.