TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu.

TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu
Eklenme: 12 Ocak 2017, 12:46
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Seçimli genel kurula giden TÜSİAD’da Cansen Başaran Symes yeniden aday olmadı.

Seçime tek aday olarak giren Index Grubun kurucusu Erol Bilecik, patronlar kulübünün yeni patronu oldu.

 
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