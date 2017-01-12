TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu

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İşte Türkiye'nin tamamen yerli silahları!

Türkiye'nin tamamen yerli ve milli üretimi olan silahları makine ve kimya endüstrisi tarafından üretildi. A Haber Türkiye'nin kendi öz savunma ve öz kaynakları ile ürettiği o silahları görüntüledi. İşte düşmana korku salan silahlarımız...