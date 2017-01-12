TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu

Seçimli genel kurula giden TÜSİAD’da Cansen Başaran Symes yeniden aday olmadı.
Seçime tek aday olarak giren Index Grubun kurucusu Erol Bilecik, patronlar kulübünün yeni patronu oldu.
Seçimli genel kurula giden TÜSİAD’da Cansen Başaran Symes yeniden aday olmadı.
Seçime tek aday olarak giren Index Grubun kurucusu Erol Bilecik, patronlar kulübünün yeni patronu oldu.
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