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TÜSİAD'dan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 15:59
TÜSİAD'dan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte. Dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönüşleridir. Zeytin Dalı Harekatı sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisini temenni ediyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:59
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