TÜSİAD'dan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte. Dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönüşleridir. Zeytin Dalı Harekatı sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisini temenni ediyoruz" dedi.