TÜSİAD'dan tuhaf çıkış! KHK'ların ve OHAL'in...
TÜSİAD, "Son KHK'nın düzeltilmesini ve OHAL şartlarının geride kalmasını temenni ediyoruz" açıklaması yaptı.25 Aralık 2017 Pazartesi 16:10
TÜSİAD'ın son KHK'nin düzeltilmesini istediği açıklaması şöyle:
"Son KHK’nın konusu olan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini ilgilendirmektedir. Yeni KHK’nın içeriğinde yer alan ucu açık düzenlemeler, hukuk devleti ilkelerine uygun olmayacak neticelere sebep olabilir. Çünkü başka niyetle kullanılmaya elverişli bu düzenlemeler toplumun huzurunu etkileyecek birçok sıkıntıya neden olabilir.
Kuşkusuz, terörle mücadele mutlak bir kararlılıkla devam etmelidir. Ancak bu yönde başarılı bir politikanın temelinde, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması da yer almalıdır. 15 Temmuz hain darbe teşebbüssü sonrasında, ülkemizin artık hızla OHAL şartlarını geride bırakması gerekir. Bu ilerleme demokratik değerlerimiz, güvenlik ortamımız, uluslararası etki alanımız ve ekonomik rekabet gücümüz açısından elzemdir.
Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bugün ülkemizin demokrasisi ve geleceğini ilgilendiren temel alanlarda milli uzlaşma ortamının tesisi daha da önem kazanmıştır. Dünya Değerler Araştırması’na göre Türkiye, vatandaşları arasında karşılıklı güvenin en zayıf olduğu ülkelerden biridir. Birçok ülkede yüzde 60’ın üzerinde olan birbirine güven oranı, ülkemizde maalesef yüzde 12’dir. Endişemiz, son KHK ile toplumumuzdaki bölünme ve güvensizlik ortamının daha da derinleşmesidir. Bu düzenlemeler Türkiye’de demokrasi, güvenlik ve hukuk devleti görünümüne zarar verebilir.
Son KHK’nın amacının bu yönde olmadığı resmi yetkililerce de açıklanmıştır. Buna uygun olan gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve OHAL ortamının geride kalmasını temenni ediyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi, şimdi daha güçlü Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanıdır.”
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Ömer32 dk önce Neden siz temenni etmiyormusunuz bu dönemin geride kalmasını Ozan42 dk önce bir gün tüsiad da kursiye çıkıp hepsinin yüzüne; 'bu ülkede manukyan denen kadın satıcısı vergi rekortmeni olurken siz neredeydiniz'niye onun kadar vergi ödemiyordunuz '? diye sorasım var......Acaba AKP düşmalığı burdan geliyo diye. Objektif45 dk önce Müsiad olmasın o.... malum bir zamanlar tuscon diye bi kuruluş vardı. Peşinde pervane oluyordunuz. Okur1 sa önce Biz vatandaşlar ohalden rahatsız değiliz lakin, sizin zihniyete sahip olan amir kesiminin, ohalin yetkilerini nasıl kötüye kullandığını da biliyoruz. Adamın birine fetöcü deyip açığa alındıktan sonra, sinsi bir şekilde, adli olaylara idari cezalar uydururken fetö iftirasınıunuttuklarınave sicil sıfırlayıp meslekten atma gayretlerine şahidiz. Adamın suçu ak partili olması ve kanunsuzlukları ihbar etmesi.Fetöyü savunmanın yanında, fetöcü olmayanları nasıl harcadıklarını biliyoruz. Allah sizin ve ağlak papazın itlerinin şerrinden bu milleti korusun. Son KHK yerinizden baya hoplatmışki, ardarda sizin cenah bu açıklamaları yapıyorsunuz. O KHK yasalaşmalı.İki günü kapsamamalı, ki fetö PKK ve eski 28 Şubatçı kafanın ve destek aldıkları batının darbe hevesleri kursaklarında kalsın. Bu memleket teröristlere,kendilerini satan itlereteslim edilmeyek. 15 temmuzda ne yaptıysa, tekrarı durumunda millet yine aynısını yapacak. TH2 sa önce Ah şu okullar olmasaydı maarif ne güzel yönetirdim diyen bakan gibi. Tüsiadı kapat,CHP yi kapat,HDP yi kapat İyi partiyide kapat, 40 milyon muhalif insanıda öldür,bey gibi yaşa. Ondan sonrada ben müslümanın de bizde inanalım emi. Hani diyonuzya muhalefet yapılsın ama... diye başlayarak, söyleyinde, iç savaş çıkartmaya müsait bu kanuna nasıl muhalefet edelim öğretinde bilelim, eyy kendine vatansever diyenler. "Ooo AK Parti çok güzel bir kanun çıkardı" diye çok acımasız bir muhalefet yapsak, ağır kaçmazmı. Dinçer2 sa önce Bataklık daha kurutulmadıki içinizdede var kripto iş adamları Nürnberg2 sa önce Yine yularlari elinde olan efendilerinden emir geldi... ABDULCABBAR2 sa önce .TÜSİAD inyeki alanini NAYNI YETKİLERİMÜSİADin da SAHİP OLMALITÜSİAD a GÜVENMİYORUM.. Msf3 sa önce Siyonistlerdentalimat aldıkar herhalde Arif 3 sa önce Darbede masa altında olanlar KHK için mikrofon başına geçmesinler...Terörist değilseniz sizi kapsamaz...