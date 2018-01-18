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TÜSİAD'dan skandal açıklama! Acilen dönülmeli...

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin acilen olağan demokrasi ortamına dönmesi gerektiğini iddia etti.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:43
TÜSİAD'dan skandal açıklama! Acilen dönülmeli...

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD), 48. Olağan Genel Kurulu'nda toplumsal cinsiyetsizlik adına önemli bir adım atıldı. Buna göre derneğin adı bundan sonra Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği olarak değiştirildi.

Bu toplantıda konuşan Erol Bilecik, özetle şunları söyledi:

"Şimdi Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanıdır. Burada önemli olan şudur: 'Herkesişn fikirleri bir amaç uğrunda bir araya getirebilirsiniz.' Bugün, Türkiye için toplumsal özgürlük, çoğulculuk ve dayanışma içinde ilerleme zamanıdır.

'REFORM GÜNDEMİNE DÖNÜLMELİ'

Uluslararası ilişkilerde haklı olduğumuz veya müttefiklerimizle farklı tutumlarımız olan birçok konu olabilir. Tarihin bize çok net olarak verdiği dersler ispat ediyor ki Türkiye'yi dünya siyaseti ve ekonomisinde etkili kılan en büyük güç kaynakları her zaman demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve özgürlükler olmuştur. Bu nedenle acilen olağan demokrasi ortamı ve reform gündemine dönmemiz doğru olur. Devlet geleneğimizin dikkatli diplomatik üslubu da bu yönelimi desteklemelidir. Kavga kavgayı, barış barışı doğurur.
Demokrasi altın kadar kıymetlidir ama demokrasinin çeyreği de yarımı da olmaz.

'TÜRKİYE'NİN ÇEKİM GÜCÜNDE AB İLE UYUM BELİRLEYİCİ ETKENDİR'

Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin hukuksal temelini üyelik süreci oluşturur. Asya'dan Amerika'ya tüm dünya ekonomik aktörleri için Türkiye'nin çekim gücünde, AB ile mevzuat uyumu ve üyelik sürecinin güvencesi belirleyici etkenlerdir. AB ile müzakereler fiili ilerlemese de, süreç resmen kopmamalı, tam üyelik perspektifi korunmalı; daha olumlu siyasal koşullar oluşana kadar Gümrük Birliği, güvenlik ve enerji gibi somut alanlarda entegrasyon devam etmelidir."

TÜSİAD'IN ADI DEĞİŞTİ

48. Olağan Genel Kurulu'nda TÜSİAD adını değiştirdiğini açıkladı. TÜSİAD'ın adı Türk Sanayici ve İşadamları Derneği yerine Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği oldu.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 11:43
  1. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
  2. 48. Olağan Genel Kurulu
  • Yunus 16Yunus 1623 dk önce
    Dünyanın En Demokratik Ülkelerinden bir taneside biziz. VATAN HAİNLERİ ni asamadık! Teröristlere bile DEMOKRASİ. Siz nerenin İŞ ADAMLARISINIZ. HAÇSİAD, ASİAD,.....
  • yazıYORUMyazıYORUM28 dk önce
    Kendilerini ADAMLIKtan çıkartmışlar iyide yapmışlar.
  • kemalkemal29 dk önce
    bu olağan demokrasi dediğiniz olay, abd ve ab ne derse onu yap.onlari dost bil.kendiarabani ve silahini yapma Amerika dan al..sen bizim sanayici adı altında halt ettigimize bakma biz onun bunun b.kyedibaşlariyiz falan anlamına mı geliyor..hayir demokrasi olmasa sen bu havlamayi yapamazdın da onuniçin dedimdi
  • yusuf toygunyusuf toygun30 dk önce
    asgari ücretliyle beslenen çakallar, şimdi bütün millete dişeniyor...Haklılar...hele asgari ücreti iki katına çıkar bak, bunların sözünün bir değeri kalıyor mu?
  • kemalkemal30 dk önce
    bu olağan demokrasi dediğiniz olay, abd ve ab ne derse onu yap.onlari dost bil.kendiarabani ve silahini yapma Amerika dan al..sen bizim sanayici adı altında halt ettigimize bakma biz onun bunun b.kyedibaşlariyiz falan anlamına mı geliyor..hayir demokrasi olmasa sen bu havlamayi yapamazdın da onuniçin sesimdi...
  • Güney DoğuluGüney Doğulu33 dk önce
    Erol Bilecik senin notaların katil Ameriika'nın siyonist kuruluşu sözde özgürlüklerden bahseden kan emicilerin telinden çalıyor. Sizleri iyi tanıyoruz. Devletinin yanında olan beyanatlarınızı bekliyoruz. Yoksa siz de hainlik peşindesiniz.
  • tuğrultuğrul35 dk önce
    Siz neyin peşindesiniz iş adamlığı payesinden vaz geçen "İş insanları"? Sipariş misiniz nesiniz siz baklayı çıkartın tam olarak ağzınızdan hele
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU36 dk önce
    Yine birisinden talimat almışlar gidin demokrasiyi avrada arayın
  • Güney DoğuluGüney Doğulu37 dk önce
    Erol Bilecik sen ve senin gibiler şu anda Kilis sınırında teörizme ve Türkiye Cumhuriye'timizin bağımsızlığına göğsünü siper eden askerlerimizin ayağının tozu olamuyacak kadar boşsun. Vatan mücadelesi sürüyor sizhangi telde çalıyorsunuz. Bunların hesabını mutlaka vereceksiniz. Ya devletininyanında dur ya da kesin sesinizi hödükler.
  • nooooonooooo53 dk önce
    bunlar neyin kafasını yaşıyor acaba
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