TÜSİAD'da ninni mi söyleniyor?

Bu haber 852 kez okundu

Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes tarafından gerçekleştirildi.

TÜSİAD ÜYELERİ UYUDU

Başkanlığı bırakacak olan Cansen Başaran Symes'ın veda konuşması yaptığı sırada, TÜSİAD üyelerinin uyudukları kameralara takıldı..

"LAİKLİK OLMADAN ORTADOĞU'DAN FARKIMIZ KALMAZ"

Başaran Symes şunları söyledi:

"Yeni bir dünyanın kuruluşuna tanıklık ediyoruz. Liberal dünya düzeni sarsılıyor. Ekonomiyi rayına oturtacak kararların alınması gerekir. Türkiye Ortadoğu'nun geleceğine katkıda bulunacaksa bunu Ortadoğu'nun hastalıklarını ithal ederek yapamaz. Türkiye bölgesel dengelerde rol oynayacaksa bunu kendi esneklik alanını daraltalark sağlayamaz. Laiklik olmadan Ortadoğu'daki şiddet dalgalarının ülkemizi içine çekmesini engellememiz mümkün değil.

SÜREKLİ BİR OHAL ORTAMI

Toplumun son yıllarda giderek daha fazla kutuplaşmasını her ortamda gündeme getiriyoruz. İfade özgürlüğü üzerindeki kısıtların menfaatlirimize zarar verdiğini düşünüyorum. Ortak hedeflerimizin azalmasını değerlerimiz ve hayat tarzı üzerinden ayrışmanın hızlanmasını üzülerek izliyoruz. Sürekli bir OHAL ortamının tek başına güvenlik sorunlarının aşılmasını sağlayacağı kanısında değiliz. Dünyada rekabet gücümüzü artıracaksak yetişen insanlarımızın bu ülkede huzur içinde çalışabilmesini sağlamalıyız.

"AB HEDEFİNDEN VAZGEÇİLMEMELİ"

AB projesi önemini hala yitirmedi. AB hedefinden vazgeçmek söz konusu olmamalı. Bu hedefin savunucu ve ısrarlı takipçisi olduk. Hükümetin AB ve Gümrük Birliği'ni güncelleme müzakerelerini kararlılıkla destekliyoruz."

GÖREVİ EROL BİLECİK'İN DEVRALMASI BEKLENİYOR

Yönetim Kurulu üyelerinden Index Grubun kurucusu Erol Bilecik’in genel kurulda TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığı görevini devralması bekleniyor.