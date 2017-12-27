TÜSİAD’da hâlâ 28 Şubat kafası

Son yayınlanan KHK ile FETÖ’nün 15 Temmuz’da düzenlediği kanlı darbe girişimine karşı canını ortaya koyan vatandaşlara ceza muafiyeti getiren 121. madde TÜSİAD’ı rahatsız etti.

28 Şubat sürecinde 5’li çetenin ‘zengin ağabeyi’ konumundaki TÜSİAD, CHP ve HDP’nin başlattığı algı operasyonuna katılarak KHK’nın değiştirilmesini isteyen bir bildiri yayınladı. Bildiride, Türkiye’de sanki bir bölünme ve güvensizlik ortamı varmış vurgusu yapılarak, “Endişemiz, son KHK ile toplumumuzdaki bölünme ve güvensizlik ortamının daha da derinleşmesidir. Bu düzenlemeler Türkiye’de demokrasi, güvenlik ve hukuk devleti görünümüne zarar verebilir” ifadeleri yer aldı. TÜSİAD’ın skandal açıklamasının devamında, “Dünya Değerler Araştırması’na göre Türkiye, vatandaşları arasında karşılıklı güvenin en zayıf olduğu ülkelerden biridir. Birçok ülkede yüzde 60’ın üzerinde olan birbirine güven oranı, ülkemizde maalesef yüzde 12’dir. Endişemiz, son KHK ile toplumumuzdaki bölünme ve güvensizlik ortamının daha da derinleşmesidir. Bu düzenlemeler Türkiye’de demokrasi, güvenlik ve hukuk devleti görünümüne zarar verebilir” ifadeleri yer aldı.

BURAK BATTAL / İSTANBUL