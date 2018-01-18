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TÜSİAD isim değiştirdi! "Adam" ifadesini kaldırıldı

TÜSİAD 'cinsiyet eşitliği'ni sağlamak iddiasıyla dernek adındaki "İşadamları" ifadesini "İşinsanları" olarak değiştirdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 20:52
TÜSİAD isim değiştirdi! "Adam" ifadesini kaldırıldı

TÜSİAD 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda isim değişikliği oylaması yapıldı.

Alınan kararla, "Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği"nin adı "Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği" oldu.

Tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edilirken, dernek adının kısaltması ise "TÜSİAD" olarak kalacak.

Oylamadan sonra isim değişikliğinin "cinsiyet eşitliğinin" sağlanması için yapıldığı vurgulandı.

 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 20:52
  1. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
  2. Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği
  3. TÜSİAD
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