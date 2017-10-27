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TÜSİAD heyeti Külliye’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

27 Ekim 2017 Cuma 08:07
TÜSİAD heyeti Külliye’de

ANKARA - Küliye’de yoğun bir diplomatik gün yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri’nin yanısıra, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik  ve beraberindeki heyetinin yanısıra Azerbaycan ve Japonya büyükelçilerini kabul etti. Daha sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan'ın kabul ettiği heyette, TÜSİAD Başkanı Bilecik'in beraberinde Başkan Yardımcıları Ali Koç ve Murat Özyeğin de yer aldı.

GÜVEN MEKTUBUNU SUNDULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Büyükelçi İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu takdim etti. İbrahim’in, eşi ve çocuklarının yanı sıra beraberindeki büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı’nın bir diğer kabulü ise Japonya Büyükelçisi Aiko Miyajima oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Miyajima, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunarken, takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

HASAN ALİ HAYRİ KÜLLİYE’DE

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından Külliye’ye çıktı. 

Basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:07
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