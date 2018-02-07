TÜSİAD, Çetinkaya’ya yüksek finansman yükünü şikayet etti

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yüksek enflasyonun en başta, TL cinsinden finansman yükünün yüksek olmasına ve vadelerin kısalmasına neden olduğunu belirterek, “Enflasyonun yüksek olması, tasarrufların uzun vadeli araçlarda değerlendirilmesini ve sermaye piyasalarının gelişmesini de engelleyen bir faktör. Aynı zamanda hanehalkının tasarruflarını, reel sektörün ise borçlanmasını dövize doğru iten, yani ekonomide dolarizasyona neden olan en önemli etken. Zaman zaman ifade ettiğimiz üzere, bugün en son ihtiyacımız olan şey toplumsal hayatta polarizasyon, ekonomide ise dolarizasyondur” dedi.

TÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, bugün TÜSİAD Genel Merkezi’nde, TÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi. Toplantı kapsamında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye ekonomisine ilişkin derneğin görüşlerini aktardı. Çetinkaya’yı TÜSİAD’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Bilecik, “Sayın başkanın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini dinlerken, aynı zamanda ekonomik gidişatımız ve ekonomi politikalarımızla ilgili karşılıklı istişarede bulunmaktan karşılıklı faydalar üreteceğimize inanıyorum” ifadesini kullandı.