TUSAŞ'ın gözü yükseklerde

Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de 2011'den bu yana yer alan TUSAŞ, geçen yıl elde ettiği ciroyla bugüne kadarki en yüksek sıraya çıktı.

İlk kez 1 milyar dolar ciroyu aşarak geçen yıl 1 milyar 84 milyon dolarlık rakama ulaşan TUSAŞ, aynı zamanda 11 basamak atlayarak listede 61. sıraya yükseldi. Şirketin savunma sanayisindeki ciro artışı önceki yıla göre yüzde 22'yi buldu.

TUSAŞ, 2011'de 738 milyon dolar olan sektör cirosunu 5 yıllık dönemde yüzde 47 artırmayı başardı.

Şirketin toplam cirosunun büyük bölümü de savunma sanayisinde aldığı işlerden kaynaklanıyor. TUSAŞ'ın geçen yılki 1 milyar 260 milyon dolarlık toplam cirosunda savunma sanayisinin payı yüzde 86'ya karşılık geldi.

TUSAŞ, küresel bir oyuncu olmak, uluslararası alandaki etkinliğini artırmak ve kendisine daha üst sıralarda yer bulmak için iddialı büyüme hedefleri koydu.

Ciro hedefini 2026'da 10 milyar dolar olarak belirleyen şirket, bu rakama ulaşmak için büyüme hızını artırmayı, yeni şirketler alarak yurt dışındaki varlığını etkinleştirmeyi, mühendis ve teknisyen sayısını çoğaltarak özgün ve uygun maliyetlerle rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlıyor. TUSAŞ, elde edeceği başarılarla Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde ihracatta 500 milyar dolar hedefinin yakalanmasına da katkıda bulunmak istiyor.

"Hayal etmek ve üretmek zorundayız"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin başarısını getiren süreçler, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, şirketin bundan sonraki hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapılacaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şirketin, cirosunu 10 milyar dolara taşıyacak adımları atmaya devam ettiğini belirten Kotil, "Ülkemizin en az 10 dünya markası yaratma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam eden şirketimiz, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, MALE sınıfı İnsansız Hava Aracı Sistemi ANKA, Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri T129 ATAK ve Yüksek Çözünürlüklü Yer Gözlem Uyduları GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2'den sonra, önümüzdeki yıllarda da Özgün Helikopter ve Milli Muharip Uçağın dünya sıralamasında yer alması için çalışmaya devam edecek." dedi.

Defense News dergisinin açıkladığı listede 11 basamak birden yükselerek 61. sıraya çıkan TUSAŞ'ın çıkışını sürdüreceğini ifade eden Kotil, Türkiye'nin en önemli projelerinden birisinin Milli Muharip Uçak Projesi olduğunu dile getirdi. Kotil, şunları kaydetti:

"Rekabetçi olmak için hayal etmek ve üretmek zorundayız. İleriye yönelik olarak Türk Özgün Helikopter Programı ve Milli Muharip Uçak gibi Türkiye'nin vizyon projelerinde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi Milli Savaş Uçağı Projesi'dir. Bölgesinde güçlü ülke konumunu pekiştirecek olan bu proje önümüzdeki 8-10 yıl içinde hayata geçecektir. Hem yetişmiş çalışanlarımızla hem de sektöre yeni katılacak gençlerimizle bunu başaracağız. Uydu projeleri kapsamında ise TÜRKSAT 6A gibi haberleşme uydularına yönelik çalışmalarımıza da başlamış durumdayız. Bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemizin havacılık alanında göğsünü kabartacak ürünleri geliştirmek hedefiyle ilerliyoruz" diye konuştu.

TUSAŞ'ın, sektörün dev şirketlerinin ana alt yüklenicisi olarak daha büyük sorumluluklarla daha kapsamlı ürünleri geliştirip üretmeyi amaçladığına değinen Kotil, Türk havacılık sektörüne ve Türkiye'nin ekonomik hedeflerine daha fazla değer sağlamayı amaçladıklarını belirtti.