Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TUSAŞ, ilk teslimatı gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) üretimini tamamladığı, ilk Türk JSF/F-35 uçağının orta gövdesini Amerikalı Northrop Grumman ve Lockheed Martin firmalarına teslim etti.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:50
TUSAŞ, ilk teslimatı gerçekleştirdi

Teslim için TUSAŞ'ta düzenlenen törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İSMAİL DEMİR, bugünün Türk sanayisi için oldukça önemli bir gün olduğunu söyledi.

Demir, tüm zamanların en büyük savunma tedarik programı olan JSF Projesi çerçevesinde F-35 uçaklarının, Hava Kuvvetleri Komutanlığının en önemli vurucu gücü olmasının yanı sıra üretim ve idame işletme evreleri için Türk sanayisine iş olanakları sağlaması bakımından da çok önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında Türkiye'nin aldığı en kapsamlı ve finansal değeri en büyük iş paketinin TUSAŞ'a ait orta gövde üretimi olduğuna dikkati çeken Demir, "TUSAŞ, Northrop Grumman firması haricinde F-35 uçaklarının orta gövdesini ABD dışında üreten tek kaynak olma özelliğine sahiptir. 21. orta gövde aynı zamanda 2018 Mayıs'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek ilk F-35'in orta gövdesi olma özelliğini taşıyor. Yani aslında bugün burada, TUSAŞ tarafından üretilen ve ilk Türk F-35'inde kullanılacak olan orta gövdenin teslimatını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ 15-20 YILLIK DÖNEMDE…

Demir, F-35 Projesi ile filizlenen TUSAŞ ile Northrop Grumman arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da sağlamlaştığını gözlemlediğini vurgulayarak, "Önümüzdeki 15-20 yıllık dönemde ise Northrop Grumman ile TUSAŞ arasında kurulan bu stratejik birlikteliğin, mevcut işler kapsamında derinleşmesini ve farklı iş birliği imkanları oluşturacak şekilde de çeşitlenmesini umuyor ve bekliyorum." diye konuştu.

JSF Projesi kapsamında TUSAŞ'ın yanı sıra, Alp Havacılık, Ayesaş, Havelsan, Kale Havacılık, Kale Pratt and Whitney gibi firmaların da halihazırda iş payı bulunduğunun altını çizen Demir, diğer pek çok yerli firmanın da iş paylaşımında yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de, söz konusu orta gövdenin başarıyla tamamlanmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, diğer teslimatlar için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kotil, uluslararası platformda saygın bir kuruluş olarak kabul edilen TUSAŞ'ın üstün kalite ürünlerini, tam zamanında vermeye devam edeceğini aktardı.

Bu tür projelerin TUSAŞ'ın mühendislik seviyesini artırmasına imkan sağladığına işaret eden Kotil, elde ettikleri tecrübe ve kapasitelerini söz konusu firmaların diğer programlarında da kullanmak istediklerini dile getirdi.

Öte yandan Northrop Grumman ve Lockheed Martin firmalarınının temsilcileri de TUSAŞ'a teşekkür ettiler.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:50
  1. TUSAŞ
  2. Uçak
  3. ABD
  4. bugün
  5. fırsat
  6. Temel Kotil
  7. İSMAİL DEMİR
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Türk enerji şirketlerine davet
    1. İran'dan Türk enerji şirketlerine davet
    2. Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları..
    3. Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları..
    4. Trafikte kaç kadın sürücü var?
    5. Kapıyı hışımla kapattı! Vladimir..
    6. Barcelona Azpilicueta'yı istiyor
    7. HTC U11’in Türkiye fiyatı açıklandı
    8. Galatasaray'ın forma sponsoru THY
    9. Afyonkarahisar’da haşhaş hasadı başladı
    10. Kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılıyor
    11. Aylar sonra bir ilk! Aynı masada..
    12. Aylar sonra ortaya çıktı! Aynı masada..
    13. Trump 'Çok tehlikeli yer’e indi!
    14. Donald Trump'tan Putin'e çağrı!
    15. Numan Kurtulmuş Brüksel’de..
    16. En fazla adımı Hong Kong atıyor
    17. 'Suikast timi'nin yargılanmasına devam..
    18. Bingöl'de öldürülen teröristlere ait..
    19. 'Şehzadeler Şehri' ekoparkına kavuşuyor
    20. Bursa'da FETÖ Operasyonu: 10..
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı