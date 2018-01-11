TUS ve STS başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 1. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2018-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 1'inci dönem sınavlarına başvurular, 18 Ocak Perşembe gününe kadar elektronik ortamda yapılabilecek.

Adayların, başvuru işleminin ardından belirtilen süre içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Adaylar, kılavuzlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Sınavlar, 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.