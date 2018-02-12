TUS ek tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) Sonbahar Dönemi ek tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, 12-19 Şubat arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak başvuru yapabilecek.

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2017- TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.