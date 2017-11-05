TÜRSES’ten lezzet haritasına destek

Gastronomi Turizmi Derneği’nin (GTD), İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), ortaklığında hayata geçirdiği, “İstanbul Lezzet Haritası” 19 bin 720 taksici tarafından kullanılmaya başlandı.

İstanbul’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri şehrin gizli kalmış lezzet duraklarına götüren uygulamaya, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği’nden (TURES) de destek geldi. 600’den fazla üyesi ile uygulamada yer alacak TURES’in açıklama yapacağı ve aplikasyonun yeni dönemine ilişkin bilgilerin aktarılacağı basın kahvaltısı, 6 Kasım Pazartesi günü Hilton Harbiye Otel’de yapılacak.

Gastronomi Turizmi Derneği’nin (GTD), İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) iş birliğinde, GTD onaylı mekânlara, kafelere, restoranlara ve otellere ulaşmak amacı ile geliştirdiği, İTEO Taksici aplikasyonunun “İstanbul Lezzet Haritası” bölümü 19.720 taksici tarafından kullanılmaya başlandı.

Yeni dönemde ise Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği’nden (TURES) de uygulamaya destek verdiği açıklandı. 600’den fazla üyesi ile uygulamada yer alacak TURES’in açıklama yapacağı ve uygulamanın yeni dönemine ilişkin bilgilerinin paylaşıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya, GTD Başkanı Gürkan Boztepe, İTEO Başkanı Yılmaz Yahya Uğur ve TURES Başkanı Ramazan Bingol konuşma yapacak. Toplantı 6 Kasım Pazartesi günü saat 09.00’da Hilton Harbiye Otel’de gerçekleşecek.