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TÜRSAB'ın genel kurul tarihi belli oldu

Nedim Öztürk ve Mustafa Kutluoğlu'ndan oluşan 3 kişilik heyet, İstanbul'da düzenledikleri bir toplantı ile TÜRSAB'ın genel kurul tarihini açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:43
TÜRSAB'ın genel kurul tarihi belli oldu

Talha Çamaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından TÜRSAB'ı genel kurula götürmekle görevlendirilen heyet, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği'nin (TUYED) öncülüğünde düzenlenen toplantıda basınla bir araya geldi. Heyet, genel kurulun 24-25 Şubat'ta yapılacağını duyurdu. 

Toplantıda ilk açıklamayı yapan Nedim Öztürk, ''Bakanlık 22'sinde bir atama gerçekleştirdi. Atamanın hukuki dayanağı, genel kurulunu yapamamış olan TÜRSAB'ın, Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonunun 42. madesine göre kongresinin yapılmasını kapsıyor.'' dedi. 

Üç kişilik heyet olarak durumu değerlendirdiklerini kaydeden Öztürk, ''TÜRSAB genel merkezinin tüm imkanlarını kullanacağız. İki aylık süreyi en iyi şekilde değerlendirerek en uygun tarihin 17-18 Şubat olduğuna karar verdik. İkinci toplantı ise bir hafta sonra yapılacak.'' ifadelerini kullandı.

02- 03 Aralık 2017 tarihlerinde yapılması gereken TÜRSAB'ın 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısının geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu kararı ileri bir tarihe ertelenmişti. 

Gelişmeler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı TÜRSAB'ın olağan kongresi süreci için karar aldı. Aldığı kararı kamuoyuna bu şekilde duyurdu: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı işlemlerini yürütmek üzere 5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu”nun ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımız tarafından E.Nedim Öztürk, M. Talha Çamaş ve Mustafa Kutluoğlu görevlendirilmiştir. denildi.

Daha sonra ise 1999 yılından beri Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanlığını yürüten Başaran Ulusoy, yeni dönemde başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 18:43
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. TÜRSAB
  3. TÜRSAB'ın 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantı
  4. Başaran Ulusoy
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