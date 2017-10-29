TÜRSAB'da seçim heyecanı! Adaylar projelerini açıklıyor

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği'nin seçime gitmesiyle birlikte adaylığını açıklayan Firuz Bağlıkaya, Star gazetesinden Alper Tekbaş'a konuştu.

İşte Alper Tekbaş'ın köşesinde yer alan o detaylar:

Zirve yarışında bize değişim gerek diyen TÜRSAB Başkan Adayı Firuz Bağlıkaya ve ekibinin görüş, öneri, hedef ve projelerini sizlerle paylaşacağım.

İşte kamuoyunun merakla beklediği, takip ettiği, TÜRSAB Başkan Adayı Firuz Bağlıkaya’nın TÜRSAB için Projeleri;

- Yeni seyahat acentası kurulmasını engelleyeceğiz.

- Belge devrinin önünü açacağız.

- Kaçak faaliyet gösteren sahte seyahat acentalarıyla mücadele edeceğiz.

- Güçlü, etkin ve bağımsız BYK’lar oluşturacağız.

- Seyahat acentaları, havayolları karşısında vazgeçilmez ve güçlü bir hale getirilecek.

-TÜRSAB’ın elini, Hac ve Umre seyahat acentalarının cebinden çıkaracağız.

- Tur ve transfer, seyahat acentalarının asli hizmetidir

- Komisyonlar düzenlenerek, haksız rekabetin önüne geçilecek.

- Gençlerin önü açılarak, zinde bir sektör örgütü oluşturulacak.

- TÜRSAB, üyelerinin menfaati dışında hiçbir faaliyetle uğraşmayacak.