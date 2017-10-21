TÜRSAB Başkanı Ulusoy: Bu ülke vize koyulacak ülke mi ?

Bu yıl 4’ncüsü gerçekleşen TÜRSAB’ın 'Genişletilmiş Bölgesel Yürütme Kurulu Toplantısı' çerçevesinde Troia Antik Kenti'nde '2018 Troya Yılı' lansman toplantısı yapıldı. Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Gözet, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Çanakkale Körfez BYK Kurulu Başkanı Turgay Kılıç, Troia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri katıldı.

Toplantısı öncesinde, Truva atı önünde kokteyl verildi ve özel olarak hazırlanmış Troia Atı şeklindeki pasta Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy tarafından kesildi. Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler antik kent içindeki antik tiyatrodaki törene geçti. Törende, Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okundu. Daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.

Törende konuşan TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, “Bu topraklar hep bizi bağrına bastı. Yorgun bu topraklar. Ama bıkkın değil. Bu topraklarda 5 bin yıl önce beraberce yaşamayı öğreten bu toprakları şimdi biz bağrımıza basıyoruz. Turizm Bakanlığımızın göstermiş olduğu, 2018 yılı Truva yılının ortaya konmasında çalışmalarda göstermiş olduğu anlayışı ki vazifesidir. Bizimde olduğu gibi, biz buradan ekmek yiyoruz. Bu taşların dili olsa, bizi unutmayın biz burada beraber yaşadık. Siz kucaklaşmayı ve birleşmeyi öğrenin, ayrışmayı bırakın diyen bu taşlar. Dolayısıyla bize düşen görevde bu taşlara yapacağımız, bu yapıtlara yapacağımız hizmet gruplarınızı yerli, yabancı bu topraklara getirmek ve Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki savaşların olduğu, bir savaştan iki devletin çıktığı ve bir savaşın kutlandığı, törenlerin yapıldığı tek yer Türkiye’dir. Ben zaten söylüyorum. Şöyle bir dünya haritasını göz önüne alın. Kuzey Amerika, Güney Amerika, İngiltere, Sicilya, Suudi Arabistan, Afrika, Japonya dikey, her taraf dikey. Allahın işine karışmayın kardeşim. Bize vazife vermiş bizde yatay yapmışız. Ne yaparsan yap bu topraktan geçeceksin. Geçin ama bizi rahatsız etmeyin. Doğru mu? Bu topraklar verimli topraklar. Valimize burada 2018 Troia yılı için göstermiş olduğu gayretten dolayı şükranlarımı ifade etmek isterken, Seyahat Acenteleri Birliği olarak maddi, manevi her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyorum. Çanakkale bizim borcumuz, bu borç bitmez" diye konuştu.

39 seyahat acentesi ile birlikte Çanakkale’de olduklarını ifade eden Başaran Ulusoy, 39 bölgeden gelen arkadaşlarım, hiç fire vermeden bir arkadaşımın rahatsızlığı var. Bütün arkadaşlarım burada. İşte bir ailenin gereği, bu ülkenin birleşmesinde, sosyo-ekonomik bakımından birleşmesinde seyahat acentelerine görev düşüyor. Evet, biz bu görevi biliyoruz. Ve bunun bilincindeyiz. Çanakkale Türkiye’nin önsözüdür. Bu önsözü herkesin iyi bilmesi lazım. Saygı duyması lazım. Tarihin belleklerine hücum etmeyeceksin. Evet, kullanarak korumayı öğrenmemiz lazım. Ama o kadar zenginlik vermiş ki, Allah bize. Petrol vermemiş ama, suyu vermiş, tarımı vermiş, güzel topraklar vermiş. Kazıyorsun Zeugma çıkıyor. Baraj yapmaya kalkıyorsun. Hasan Keyf mi? baraj mı? tercihini zor kullanan bir ülkeyiz. Ama buradan da sesleniyorum. Ve Avrupa ülkelerine sesleniyorum. Bizim sırtımızı okşayın. Bizim sırtımızı kaşımayın. Kaşıdığınız zaman tırnaklarınız kırılır. Bizde hafif çizik olur ama ertesi gün o çizikler gider. Ama sizin tırnaklarınız kolay kolay yerine gelmez. Bize vize koyuyorsunuz. Allah sizin cezanızı versin. Ne vizesi. Bu ülke vize koyulacak ülke mi? Medeniyet Doğu’dan Batı’ya gelmiştir. Biz Doğu’nun sınırındayız. Bizim sınırımız kim Avrupa. Avrupa’nın sınırı kim Okyanus. Onlardan da olsa olsa yüzme şampiyon olur” şeklinde konuştu.