Turkz Hacker Grubu Suriye sitelerinin fişini çekti!

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Son günlerde Esed rejimini çileden çıkaran Turkz Hacker Grubu, bu kez Suriye'deki tüm internet sitelerinin altyapısını çökertti. Mygaste.com'un haberine göre, sitelerin veri tabanını depolayan hosting firmalarını hedef alan Turkz Hacker Grubu, Suriye'deki internet sitelerinin altyapılarını çökertti. Esed rejimine ait parlamento ve bakanlık resmi sitelerinin yanı sıra banka, finans kuruluşları, petrol kurumlarının sitelerinin de içinde bulunduğu binlerce siteye erişim engellendi.

İşte Turkz Grubu'nun çökerttiği sitelerden bazıları:

Kaynak: Mygaste.com