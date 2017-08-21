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Türkücü Alişan dilenciye 5 lira verdi, yüzü asıldı

Tutumlu kişiliğiyle tanınan Alişan, nişanlısı Eda Erol’la birlikte yemek yediği sırada yanlarına gelen dilenciye 5 lira verdi. Bu esnada ünlü türkücünün yüzündeki ifade dikkat çekti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 01:25
Türkücü Alişan dilenciye 5 lira verdi, yüzü asıldı

Türkücü Alişan nişanlısı Eda Erol ile İstanbul Nişantaşı’nda yemekteydi. Çiftin oturduğu masasının yanına bir dilenci geldi.

Tutumlu kişiliğiyle tanınan Alişan muhabirlerin fotoğrafını çektiğini görünce dilenciye 5 lira verdi. Yüzü asılan Alişan bu durumdan hiç memnun kalmadı.

 
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 01:25
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