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TÜRKSAT'I işgal davasında karar çıktı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:14
TÜRKSAT'I işgal davasında karar çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada, firari sanıkların dosyası ayrılırken, diğer sanıklara, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Asker sanıklar ayrıca, TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 16:14
  1. FETÖ
  2. TÜRKSAT davası
  • SamiSami13 sa önce
    Ağırlaştırılmış mühebbet cezası ne işe yarıyor? Adamlar içeride geberene kadar yiyip içip yatacaklar. İdam nezaman gelecek? Reis imzalamaya hazırım dedi,peki meclis uyuyormu? Neyi bekliyor bunu bana açıklayacabilecek biri varmı? Daha kaç Ananın yüreğini yanacak kaç ocağa Ateş düşecek?
  • ikraikra13 sa önce
    Kanuni lafi iyi anla..papazlar sumukludur demiyor..pens.sumuklu papaz diyor..bir imamin kotu olmasi digerleri de kotudur anlami tasimaz...burdada ayni mantik.sumuklu papaz deyince herkes tek kisiyi anliyor bir sen anlamiyorsun...hayirdir?.dinlerine kufrefen yok..hakikaten sen niye savunuyorsun papazlari..?
  • mehmetmehmet14 sa önce
    idam filan diyorlardı bir ara. ne oldu o konuya?
  • KanuniKanuni15 sa önce
    Papaz bir din adamıdır. Bu fetö başı ise sümüklü bir ajan. Din adamlarına hakaret etmiyelim lütfen.
  • AhmetAhmet15 sa önce
    Pkk yanlilari haricinde, fetoculerin yaptigi bu darbeye kimse sevinmedi. Yazarken net olalim. Pkk-hacli-fetö
  • BekirogluBekiroglu15 sa önce
    İnşallah tıkıldıkları kodesten bi daha çokamazlar vatana ihanet ettiler belalarını buldular şimdi pensilvanyadakisumuklu papaz kurtarsın sizi bekleyin belki bahar gelir hainler
  • FehmiFehmi18 sa önce
    Darbe başarısızlığı nedeniyle üzülenler şimdi ne diyecekler. Kontrollü hukuk demesinler?
  • ŞABAN AKÇAYŞABAN AKÇAY18 sa önce
    %100 doğru söylüyorsun. Parça parça düşünürsen, parçalanırsın
  • MEHMET ALİ ÇALIŞKANMEHMET ALİ ÇALIŞKAN19 sa önce
    haksızlık yanlarına kalmadı
  • ikraikra19 sa önce
    Turksat degil turkiyeyi isgal cabasiydi..vatan bir butundur.parcalanamaz.ise cezalari turkiyeyi isgal gibi olmali..
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