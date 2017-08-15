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TÜRKSAT-6A uydusunda üretim aşamasında

Türkiye'nin tamamıyla yerli ilk haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT-6A projesinde tasarım aşamasının sonuna yaklaşıldı ve uydunun yeterlilik test modellerinin üretimine başlandı.

15 Ağustos 2017 Salı 11:51
TÜRKSAT-6A uydusunda üretim aşamasında

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan başkanlığında, "TÜRKSAT-6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi"ne ilişkin toplantı yapıldı. Özlü ve Arslan'ın yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ASELSAN ve CTech yetkililerinin de katıldığı toplantıda, TÜRKSAT-6A projesinde gelinen son durum ele alındı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türksat AŞ mali desteği, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) ana yükleniciliği, TUSAŞ, ASELSAN, CTech, yerli sanayi kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle 2014 yılı sonunda başlatılan projede tasarım aşamasının sonuna yaklaşıldı. Tasarlanan uydunun yeterlilik test modellerinin üretimine başlandı.

"TÜRKSAT-6A'NIN MALİYETİ YAKLAŞIK 600 MİLYON LİRA"

Yeterlilik testleri 2018 yılı başında yapılması planlanan TÜRKSAT-6A'nın 2020 yılında fırlatılması hedefleniyor. TUSAŞ tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) çalışmaları devam eden TÜRKSAT-6A'nın yapımı, Fransa ve Japonya'da eğitim alan Türk mühendislerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. TÜRKSAT-6A projesi kapsamında geliştirilen uydu, Türkiye'nin daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak tamamıyla milli imkanlarla geliştirilen ilk haberleşme uydusu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 600 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek TÜRKSAT-6A projesinde, uydu ve yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem tamamen milli imkanlarla geliştiriliyor.

Yakıt dahil yaklaşık 4 bin 300 kilogramlık kütleye sahip olacak TÜRKSAT-6A, 42 derece doğu boylamında yörüngeye yerleştirilecek. TÜRKSAT-6A, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde müşterilerine hizmet sunacak. Teknik özellikleriyle de dikkati çeken uydu, 18 aktif, 5 yedek toplam 23 aktarıcıya sahip olacak.

Türkiye, yörüngede 15 yıl kalacak TÜRKSAT-6A'nın hizmete alınmasıyla haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek ve bu alanda yurt dışına bağımlılık azalacak.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 11:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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