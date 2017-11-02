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Türksat 6A 2020'de tamamlanacak

Yapımına başlanan ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretimi 2020 yılı sonunda tamamlanacak.

02 Kasım 2017 Perşembe 15:14
Türksat 6A 2020'de tamamlanacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Point Otel'de düzenlenen "Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu"nda, Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok moderatörlüğünde Türksat 6A paneli düzenlendi.

Ertok, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük projelerinden Türksat 6A'nın, milli imkanlarla geliştirildiğini belirterek, "Uydunun tasarımı ve üretiminin önemli bir bölümüyle testleri Türkiye'de gerçekleştirilecek." dedi.

Projenin yabancı bir firmaya verilmesi halinde fırlatma bedeli hariç 200 milyon dolara yakın bir maliyetinin olabileceğine işaret eden Ertok, Ar-Ge projelerinde ise maliyetin ilk aşamada yüksek olduğunu, daha sonraki üretimlerde düştüğünü söyledi.

Ertok, Türksat 6A'nın fırlatma bedelinin Türksat tarafından karşılanacağını bildirdi.

"Bütçenin 150 milyon liralık kısmı harcandı"

TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Koordinatörü Mustafa Ay da milli ve yerli olarak yapımına başlanan Türksat 6A'nın, Aralık 2014'te yapımına başlandığını anımsatarak, projede üçüncü yıla girildiğini dile getirdi.

Projenin kapsamının büyüklüğü nedeniyle 9 kişiden oluşan bağımsız izleyicilerin yanı sıra, Türksat AŞ ve TÜBİTAK uzmanlarından oluşan izleme grubunca aylık periyotlarla takip edildiğini anlatan Ay, uydunun üretim aşamasının 2020 yılında tamamlanmasının ardından uzaya fırlatılmasının planlandığını belirtti.

Ay, Türksat 6A'nın üretiminde 350'ye yakın araştırmacının çalıştığına dikkati çekerek, uydunun 546 milyon liralık bütçesinden bugüne kadar 150 milyon liralık kısmının harcandığını bildirdi.

"Kullanım ömrü 16 yıl olacak"

TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mesut Gökten de TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, Aselsan ve CTech tarafından üretimi gerçekleştirilen Türksat 6A'nın 16 yıl kullanım ömrü olacağını söyledi.

Uydunun, üç adet fırlatıcıya uygun üretildiğini ve Aralık 2020'de tesliminin planlandığını ifade eden Gökten, Türksat 6A'nın 42 derece doğu yörüngesinde yerini alacağını kaydetti.

Gökten, 4 bin 250 kilogram ağırlığında olacak uydunun Avrupa, Türkiye ve Hindistan'ı kapsayacak alanda hizmet vereceğinin altını çizerek, söz konusu uydunun üretiminin ardından Türksat'ın uydu alanında yeni pazarlara açılacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 15:14
  1. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mesut Gökten
  2. Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok
  3. Türksat 6A paneli

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