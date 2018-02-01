Türkmenlerin ''Türkçe'' kararı

"Azatlyk" radyosu Türkmen servisinin haberine göre, Türkmenler arasında Türkçenin gittikçe yaygınlaştığı bildirildi .

Haberde, bu duruma Türkmenistan'da Türk televizyon kanallarının başta gençler olmak üzere Türkmenler arasında popüler olmasının neden olduğu belirtildi.

Radyoya konuşan bir Türkmenistan vatandaşı "Türk kültürü, Türk televizyon kanallarını izleyen Türkmen gençlerin zihninde yer etmiş durumda. Bu gençler artık evlerinde ve okullarında Türkçe konuşmayı seviyorlar.” dedi.

Haberde, özellikle Lebap, Mary ve Ahal illeri sakinleri aralarında Türkçenin daha fazla yaygınlaştığı ifade edildi.