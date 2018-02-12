''Türkmenleri öldürenlerin bilgileri elimizde''

Irak Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim el-Zamili, Kerkük kentinde, son aylarda suikasta kurban giden Türkmenlere saldıranların isim ve diğer tüm bilgilerinin Bağdat'taki merkezi yönetimin elinde bulunduğu belirtti.

Başkan Zamili, konuyla ilgili soruları cevapladı.

"Kerkük'te daha önce de (16 Ekim öncesi) belirli bir taraftan Arap ve Türkmenlere suikast girişimleri, dışlanma ve saygısızlık vardı." diyen Zamili, Kerkük, Tuzhurmatu ve diğer tartışmalı bölgelerdeki güvenliğin merkezi yönetim tarafından ele geçirilmesiyle, bu durumdan zarar gördüğünü düşünen tarafların bulunduğu dile getirdi.

"ÖZELLİKLE TÜRKMENLERİ HEDEF ALMAYA BAŞLADILAR"

Zamili, "Bunlar, Kerkük ve civarındaki bölgelerde güvenliği bozmaya kalkışarak, suikast ve kaçırma eylemlerinde bulunuyor. Bunlar özellikle de Türkmenleri hedef almaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Kerkük'te çok sayıda Türkmen'in saldırıya kurban gittiğini ve kaçırıldığını söyleyen Hakim Zamili, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı, bununla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Türkmenleri öldürenlerin ve kentteki güvenliği bozan çetelerin tüm isim ve diğer bilgileriyle nerede kaldıklarına dair malumatlar elimizde ve komutanlıkta da bulunuyor. Güvenliği sağlayana kadar bu incelemeler ve onlara karşı operasyonlar devam edecek." diye konuştu.

Zamili, Kerkük'te güvenliği bozanların kimliklerine dair ise şunları söyledi:

"Kerkük'te güvenliği bozmak isteyenler, DEAŞ sonrası yeni isimlerle ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Bunlar, Beyaz Bayraklılar, Ensaru'l İslam, devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in Yardımcısı İzzet Duri tarafından kurulan Nakşibendi Hareketi ve Baas kalıntıları gibi gruplar. Ancak bölgelerdeki halk bunları kabul etmiyor. DEAŞ'ın bir daha yeni adlandırmayla ortaya çıkmasını kimse istemiyor. Bunları kucaklayacak kimse de yok ancak bazı uluslararası istihbarat servisleri Irak'taki güvenliği bozmaya çalışıyor ve ayrılıkçılar (gayrimeşru referandumu destekleyen milisler) bunları destekliyor."