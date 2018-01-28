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Türkmenler'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Afganistan Türkmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen etkinlikte, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in başarısı için dua edilerek, gönüllü askerlik başvuru belgeleri hazırlandı.

28 Ocak 2018 Pazar 21:32
Türkmenler'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

AfganistanTürkmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AFTÜYAD) tarafından, ''Mehmetçik'le Dayanışma Gecesi'' etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı olması için Fetih Suresi okunarak, operasyonda şehit olan askerler için yapılan hatmin duası edildi.

Etkinliğe katılan Türkmenler, gönüllü askerlik başvurusu için askerlik şubesine vermek üzere, ''Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, barış ve huzur için savaş veren Türk askerimizin yanında canım ve bedenimle bulunmaya hazırım. Askerlik vazifesine her an hazır olduğumu beyan ederim.'' yazılı belgeler hazırladılar.

AFTÜYAD Başkanı Fehim Işık, burada yaptığı konuşmada, Türkmenler olarak Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milleti ve devletine destek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkmenlerin 40 yıldır Türkiye'de huzur içinde yaşadıklarını belirten Işık, ''Biz ata vatanımızdan ayrıldık, ana vatanımıza geldik. '7'den 70'e tüm Türkmenler asker olmaya hazırız.' demek için toplandık. Askerlik şubesine gidip hissiyatımızı bildirdik. Yemek yapıp askerlerimize göndermek istedik fakat böyle bir ihtiyaç olmadığını söylediler.'' dedi.

Dernek üyesi Hacı Recep Türkgeldi de Türk bayrağına, vatanına ve milletine olan sevgisini dile getirerek, ''Ordumuza, Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz. Türkiye bizi bağrına bastı. Hiç ayrımcılık yaşamadık. Mehmetçik'e canımız da kanımız da feda olsun.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılanlara ikramda bulunuldu.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 21:32
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