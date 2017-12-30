Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkmenlerden kirli oyunu bozan açıklama!

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmeneli Partisi, seçimlerin 6 ay ertelenmesini istedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 20:26
Türkmenlerden kirli oyunu bozan açıklama!

Irak Türkmen Cephesi bünyesinde siyasi faaliyet gösteren Türkmeneli Partisi Sözcüsü Ali Müfti, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, ''Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere Türkmenlerin geri dönmesi için seçimler 6 ay ertelenmeli.'' dedi.

Seçimlerde adil sonuçların alınması için seçim yasalarında değişikliğin yapılması gerektiğini ifade eden Müfti, ''Kerkük'ten çıkacak 13 milletvekili kentteki tüm etnik gruplar arasında paylaşılmalı. Türkmenler 4, Araplar 4, Kürtler 4 ve azınlıklara 1 milletvekili seçme hakkı verilmeli.'' şeklinde konuştu.

Ülke genelindeki tüm göçmenlerin ve özellikle Türkmenlerin bölgelerine geri dönmeleri gerçekleşmeden yapılacak seçimlerin sağlıklı olmayacağını savunan Müfti, ''Tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer ilçesine 15 milletvekili seçme hakkı verilmeli. Telafer'de geri dönüş sağlanmadığı takdirde sonuçlara şüphe gözüyle bakılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu, genel ve yerel seçimlerin 12 Mayıs 2018'de yapılması kararını almıştı.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 20:26
  1. Irak Türkmen Cephesi
  2. Türkmeneli Partisi Sözcüsü Ali Müfti
  3. Kerkük
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçelievler'de 14 genç hafızlık icazeti aldı
    1. Bahçelievler'de 14 genç hafızlık..
    2. Liseye geçiş sınavının tarihi belli oldu
    3. Google’ın hakkınızda topladığı veriler..
    4. Türkmenlerden kirli oyunu bozan..
    5. Gazze şehidini uğurladı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Şaban-ı..
    7. Yunanistan'a çok sert tepki!
    8. İsrail resmen geri çekildi!
    9. Erdoğan: Beyefendiler beğenmiyorlar
    10. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Asgari..
    11. Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya..
    12. Bir Filistinli daha şehit düştü!
    13. Tarsus’ta silahlı saldırı; baba öldü,..
    14. Dünyanın merakla takip ettiği takım..
    15. Afganistan'da bombalı saldırı: 11 yaralı
    16. 12 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
    17. ABD'den Esed'e 'terör örgütü PYD'..
    18. DAEŞ'in sözde Rakka savcısı enselendi
    19. AK Partili vekil tesettüre girdi
    20. Yeni doğan buzağıyı gören herkes şaşırdı
    Show TV'de 'yılbaşı' soytarılığı!
    Show TV'de 'yılbaşı' soytarılığı!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Bülent Arınç, Abdullah Gül hakkında çok sert konuştu… ‘Vur birini ötekine...’
    Bülent Arınç, Abdullah Gül hakkında çok sert konuştu… ‘Vur birini ötekine...’
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Twitter safını belli etti! Büyük rezalet
    Twitter safını belli etti! Büyük rezalet

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Suudi Arabistan'da tehlike çanlar çalıyor
    Suudi Arabistan'da tehlike çanlar çalıyor