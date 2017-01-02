Türkmenistan'dan İran'a 'doğalgaz' darbesi!

İran'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkmenistan'ın İran'a doğalgaz akışını kestiği belirtildi...

Türkmenistan'dan İran'a 'doğalgaz' darbesi!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:55
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Türkmenistan'ın, İran'a doğalgaz akışını kestiği öne sürüldü.

Ajanslarda yer alan bilgide; İran Ulusal Gaz Şirketi'ne (NIGC) ait resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Doğalgaz Şirketi Türkmengaz'ın, İran'a gönderdiği gazı kestiği belirtildi.

Havaların soğuk olduğu bir dönemde kesintinin gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Türkmengaz'dan tedarik edilen 700 milyon metreküp doğalgazın ülkenin kuzey bölgesinde tüketildiği, akışın kesilmesiyle İran'ın bu ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayacağı kaydedildi.

Kesintinin, doğalgaz fiyatlarındaki farkı İran'ın ödemediği iddiasıyla yapıldığı belirtilirken, İran tarafı Türkmengaz'a borcunun olmadığını savunuyor.

 
Etiketlerİran Ulusal Gaz ŞirketiTürkmengazİranTürkmenistan Devlet Doğalgaz Şirketi TürkmengazTürkmenistan
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Muhabbete gelelim, Uluslararasi anlaşmalarini dahi şu veya bu sebepten ihlal eden dandik ülkelerin realiteleri. Bularla biz iş yapcazda para kazanacaz?!

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