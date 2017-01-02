Türkmenistan'dan İran'a büyük şok!

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Terör saldırısında ABD'nin parmağı var mı? Amerika neden bu kadar telaşlandı..

Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Nazif Karaman, "Obama'nın ve Beyaz Saray'ın bir açıklaması, Apple'ın CEO'sunun twiti! Amerika neden bu kadar telaşlandı, ne var? Amerika'da bir suçlu psikolojisi var " diye konuştu.