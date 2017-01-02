Türkmenistan'dan İran'a büyük şok!

Türkmenistan'ın, İran'a doğalgaz akışını kestiği bildirildi. Kesintinin, doğalgaz fiyatlarındaki farkı İran'ın ödemediği iddiasıyla yapıldığı belirtilirken İran tarafı, Türkmengaz'a borcunun olmadığını savunuyor.

Türkmenistan'dan İran'a büyük şok!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 00:19
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İran Ulusal Gaz Şirketine (NIGC) ait resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Doğalgaz Şirketi Türkmengaz'ın, İran'a gönderdiği gazı bugün sabah itibariyle kestiği belirtildi.
Havaların soğuk olduğu bir dönemde kesintinin gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Türkmengaz'dan tedarik edilen 700 milyon metreküp doğalgazın ülkenin kuzey bölgesinde tüketildiği, akışın kesilmesiyle İran'ın bu ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayacağı kaydedildi.

 
Etiketlerİran Ulusal Gaz Şirketi
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