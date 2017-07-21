Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkmenistan'daki FETÖ'cülere hapis cezası

Türkmenistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle en az 40 kişiye 10 ile 25 yıl arasında hapis cezası kesildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 17:17
Türkmenistan'daki FETÖ'cülere hapis cezası

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, temmuz ayı içerisinde, ülkenin farklı bölgelerinde açılan davalarda en az 40 FETÖ üyesi hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza alanların çoğunun, FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarından mezun, bazılarının da bu kurumlarla bağlantılı iş adamları oldukları kaydedildi. Hapsedilen örgüt üyelerinin mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi.

Türkmenistan'da geçen yıl FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yaklaşık 150 kişi hakkında dava açılmış, bu yılın şubat ayında 18 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 17:17
  1. türkmenistan
  2. FETÖ
  • vatansevervatansever49 dk önce
    Elinize saglik..bu abd ye verilmis cezadir..fetoye degil..zaten havlamaya baslarlar..
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Alışveriş yaparken kendinden geçen sevimli bebek
  1. Alışveriş yaparken kendinden geçen..
  2. Adıyaman Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde..
  3. Çarpıcı itiraf geldi: O paralarla..
  4. Siyonist işgalci Kudüs'ü adeta askeri..
  5. Mescid-i Aksa'da şehit edilenlerin..
  6. Katar terör yasalarında değişikliğe..
  7. Paslı testere nasıl yenilenir?
  8. Görenleri şaşkına çevirdi! Oltaya..
  9. Türkiye'den terör devleti İsrail'e..
  10. HDP'li ismin vekilliği düşüyor
  11. Eşinden şiddet gören kadının intikamı..
  12. Mescid-i Aksa'ya giremeyen binler Cuma..
  13. Oda terörü
  14. Dünyanın en derin havuzuna tüpsüz daldı
  15. Türkmenistan'daki FETÖ'cülere ceza yağdı
  16. 'Hero' değil 'eşekler' sürüsü
  17. Çin'deki gaz patlaması kamerada
  18. Kızı ihraç edilen AK Partili vekilden..
  19. Burhan Kuzu’dan Kılıçdaroğlu’nun..
  20. Büyükada'daki toplantıda 4 kişiye..
Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık seyirci kalmayacak
Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık seyirci kalmayacak
Kürt İslam Cephesi: Afrin düşerse...
Kürt İslam Cephesi: Afrin düşerse...