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Türkmen lidere suikast!

Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen Cephesi bürolarına düzenlenen saldırı ve suikastlarla Türkmenlerin susturulmak istendiği belirtildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:55
Türkmen lidere suikast!

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Son bir ay içinde bürolarımıza düzenlenen saldırılarda bir büro sorumlumuz öldürüldü. Bu şekilde Türkmenler susturulmak isteniyor.'' dedi.

Türkmenlerin, Kerkük'teki polis teşkilatında yeteri kadar yer alamadığı için kendilerini koruyamadıklarını söyleyen Mehdi, "Türkmenler, Kerkük güvenlik güçleri içinde aktif şekilde yer almadığı müddetçe kan kaybımız sürecek. Başta polis teşkilatı olmak üzere tüm devlet kurumlarında Türkmenler de ciddi ölçüde yar almalı.'' şeklinde konuştu.

Irak'ın bölünmesine karşı olduklarından dolayı Türkmenlerin sürekli hedef alındığını kaydeden Mehdi, ''Türkmenler, Irak'ın bölünmesine ve gayrimeşru referanduma karşı olmalarının faturasını ödüyor.'' ifadesini kullandı.

OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut, faili meçhul silahlı saldırıda öldürüldü.'' ifadesini kullandı.

Kamil, ''Olayın terör saldırısı olduğunu tahmin ediyoruz. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar kullandıkları araçtan otomatik silahlarla ateş açıp kaçmışlar.'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 13:55
  1. Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi
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