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Türkmen lider Türk dünyasına çağrıda bulundu!

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, 'Bunların Peşmergesi, öbür tarafın ordusu ve Haşdi Şabisi var. Benim neyim var?' dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:35
Türkmen lider Türk dünyasına çağrıda bulundu!

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Barzani’nin 25 Eylül’de yapacağı sözde bağımsızlık referandumunun Türkmenler tarafından kabul edilemeyeceğini söyledi.

Barzani yönetiminin Yüksek Referandum Heyeti ile görüşen Salihi, bu görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salihi aynı zamanda tüm Türk dünyasına yardım çağrısında bulundu.

Salihi yaptığı açıklamada,

“Bu bölgeler Türkmen bölgeleridir”

"Üç vilayette (Erbil-Duhok ve Süleymaniye) yapmak istedikleri referandumu Bağdat merkezi hükümetiyle konuşmaları gerektiğini söyledik. Irak merkezi hükümetinin de buna karşı tutumu belli ve itiraz ediyor. Kerkük, Tuzhurmatu ve diğer Türkmen bölgelerindeki referandumu kesinlikle reddediyoruz. Bunu çok açık ve net bir şekilde gelen heyete söyledik. Eğer birlikte yaşamak istiyorsak, çoğunluk veya azınlık diye bir halk olmamalıdır. Bu bölgeler coğrafi olarak aslında Türkmen bölgeleridir.

“Bizi yalnız bırakırsanız eririz”

Türkiye ve Türk dünyasına şunu söylüyoruz; bölgede kimse bizi yalnız bırakmasın. Aksi takdirde eririz. Burada bir mezhep kavgası vardır.

“Silahlı güce ihtiyacımız var”

Irak'ta merkezi hükümet ve Kuzey Irak yönetimi var. Bunların Peşmergesi, öbür tarafın ordusu ve Haşdi Şabisi var. Benim neyim var? Bizim de güçlü bir silahlı grubumuzun olması lazım. Irak Türkmenlerinin bölgede huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için kesinlikle silahlı bir teşkilatı veya ordusu olması lazım." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:35
  1. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi
  2. Barzani
  • CeeCee31 dk önce
    Murat : ÇÜÜÜŞ
  • abdoabdo51 dk önce
    maalesef tc de yahudilerin sömürgesinde. verilen rolü oynuyor mecburen. esas baş çıban perde arkasındaki terörist ısrael vede içimizdeki yahudi vatan hainleridir. gerek abd ,england ve bazı ab ülkeleriısraeilin sömürgesidir yahudilerin yönetimindedir. yeni seçilen trump ve dış işleri bakanı yahudidir. gerek daeş-ışid-pkk-fatöş-ypg vesaire terör örgütleri bunların ve ab nin besleyip , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
  • erkan boranerkan boran1 sa önce
    ben şahsen dışişleri bakanı olarak ibrahim kalını isterim entellektüel ve donanımlı ;çavuşoğlu bir parlıyor bir sönüyor;kaç yıldır dışişleri bakanı verdği hiç bir sözü tutmadı;suriye sınırı elden gitti;telafer,münbiç-afrindeşerefszi it çapulcu sürüsü pkk kol geziyor ;muktedir olan görünn tehlikeye tedbir almaktır ,türkmenler yalnız ve en hikmetse silahsız bu kafa dış poltikamızı etkisiz kılıyor ;müslüman söz verirse tutar amatehlikeyi sokaktaki çocuk bile kavrarkenhiç bir şey yapılmıyor1
  • Murat Murat 1 sa önce
    Başınızın çaresine bakın
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