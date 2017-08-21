Türkmen lider Türk dünyasına çağrıda bulundu!

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Barzani’nin 25 Eylül’de yapacağı sözde bağımsızlık referandumunun Türkmenler tarafından kabul edilemeyeceğini söyledi.

Barzani yönetiminin Yüksek Referandum Heyeti ile görüşen Salihi, bu görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salihi aynı zamanda tüm Türk dünyasına yardım çağrısında bulundu.

Salihi yaptığı açıklamada,

“Bu bölgeler Türkmen bölgeleridir”

"Üç vilayette (Erbil-Duhok ve Süleymaniye) yapmak istedikleri referandumu Bağdat merkezi hükümetiyle konuşmaları gerektiğini söyledik. Irak merkezi hükümetinin de buna karşı tutumu belli ve itiraz ediyor. Kerkük, Tuzhurmatu ve diğer Türkmen bölgelerindeki referandumu kesinlikle reddediyoruz. Bunu çok açık ve net bir şekilde gelen heyete söyledik. Eğer birlikte yaşamak istiyorsak, çoğunluk veya azınlık diye bir halk olmamalıdır. Bu bölgeler coğrafi olarak aslında Türkmen bölgeleridir.

“Bizi yalnız bırakırsanız eririz”

Türkiye ve Türk dünyasına şunu söylüyoruz; bölgede kimse bizi yalnız bırakmasın. Aksi takdirde eririz. Burada bir mezhep kavgası vardır.

“Silahlı güce ihtiyacımız var”

Irak'ta merkezi hükümet ve Kuzey Irak yönetimi var. Bunların Peşmergesi, öbür tarafın ordusu ve Haşdi Şabisi var. Benim neyim var? Bizim de güçlü bir silahlı grubumuzun olması lazım. Irak Türkmenlerinin bölgede huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için kesinlikle silahlı bir teşkilatı veya ordusu olması lazım." ifadelerini kullandı.