Türkmen lider açıkladı: Türk askeri İdlib'e girecek!

Suriye’nin kuzeydoğusundaki İdlib’de El Nusra’nın öncülük ettiği Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) ile El Kaide yöneticileri tarafından kurulan Ahrar'uş Şam arasında çatışmaların durmasına karşın gerginlik sürüyor, bölgede zaman zaman bombalı saldırılar da yaşanıyor.

İdlib’deki bu süreç devam ederken, Türkiye’nin kente askeri bir operasyon yapabileceği iddiası daha sık dile getirilmeye başlandı.

Rus basınına konuşan Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tarık Sülo Cevizci de Türkiye'nin İdlib konusunda El Nusra'ya karşı sessiz kalamayacağını savundu.

‘TÜRKİYE, EL NUSRA’YA KARŞI AHRAR’UŞ ŞAM’I DESTEKLİYOR’

Türkiye’nin ‘her an’ İdlib’e asker göndererek El Nusra’ya müdahale edebileceğini belirten Cevizci, şunları söyledi: “Türkiye zaten o bölgeye girmek ve o bölgede bulunmak istiyor. İdlib'deki çatışmalar Türkiye'nin işine yarayabilir. Gerekli bir zemin oluşursa Türkiye müdahale edebilir, aksi takdirde hiç arzulamadığı sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Türkiye'nin o bölgeye duyarsız kalması mümkün değil. El Nusra İdlib'de olursa ileriki dönemde uluslararası bir müdahale olabilir. Bu müdahale nedeniyle Türkiye, ABD ve Rusya bloklarıyla karşı karşıya gelebilir. ABD, YPG’yle; Türkiye, ÖSO’yla; Rusya ise rejimle İdlib'e müdahale etmek isteyebilir ve bundan kaynaklı taraflar karşı karşıya gelebilir.”

Türkiye'nin El Nusra'nın İdlib'de olmasını istemediğini dile getiren Cevizci, Türkiye'nin El Nusra'nın karşısında Ahrar’uş Şam’ı desteklediğinin altını çizdi.

KALIN, ‘RUSYA VE TÜRKİYE, İDLİB’DE OLABİLİR’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, çatışmasızlık bölgesi kapsamında İdlib'e Türk askerinin konuşlanabileceğini söylemişti. Kalın, "Muhtemelen İdlib bölgesinde ağırlıklı olarak bizler ve Ruslar, Şam etrafında ağırlıklı olarak Rusya-İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün'ün ve Amerikalıların içinde yer alacağı bir mekanizma üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mart 2015'te El Nusra ve Ahrar’uş Şam başta olmak üzere cihatçı örgütler tarafından işgal edilen İdlib, hem PYD'nin elindeki Afrin hem Suriye ordusunun kontrolündeki Lazkiye hem de Halep’e yakın olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip.