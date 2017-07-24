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Türkmen Köylüler Esenyurt’ta buluştu

Samsun Vezirköprü Türkmen Köyü Derneği üyeleri Esenyurt Nikah Sarayında gerçekleştirilen kahvaltı programında bir araya geldi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:44
Türkmen Köylüler Esenyurt’ta buluştu

Samsun Vezirköprü Türkmen Köyü Derneğinin Esenyurt Nikah Sarayında düzenlediği Programa Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Gürbüz Süleymanoğlu, İSDEF (İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu ) Genel Başkanı Bahri Gökmen,Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Eren Kaya, Samsun İl Dernek Başkanı Erol Türkoğlu, Vezdef Genel Başkanı Ali Cengiz, İlçe Dernek başkanları, Türkmen Köyü Muhtarı ve dernek yönetimleri katılım sağladı.

Gerçekleştirilen programda konuşma yapan Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis şöyle dedi, “Biz İstanbul da da Vezirköprü için çalışıyoruz. Orada olmasak ta orda olmayı arzu ediyoruz. İnsanlar doyduğu yerlidir derler, siz çok değerli vatandaşlarımız da hayatın şartlarından dolayı buralarda yaşıyorsunuz. Lakin tatilleriniz de, bayramlarınız da Vezirköprü’yü yalnız bırakmıyorsunuz. İnşallah bir gün temelli olarak ata topraklarına geri dönersiniz” dedi.

“Bende Fahri bir Samsunluyum”

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ardından söz alan Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Gürbüz Süleymanoğlu şunları söyledi; ‘’ Bu kahvaltılı toplantı ile bizleri bir araya getiren Vezirköprülü kardeşlerime çok teşekkür ederim. Ben de Fahri bir Samsunluyum. Sizlerle bir araya gelmek, sohbet etmek beni gerçekten çok mutlu etti. Samsunlu kardeşlerim şunu bilsinler ki ne zaman bir sıkıntıları olsa burada her zaman bir kardeşleri olduğunu unutmasınlar. Türkmen Köyü Derneğimizin böyle her zaman birlik ve beraberlik içinde olmasını temenni ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:44
  1. İstanbul
  2. Samsun
  3. Saray
  4. Esenyurt
  5. Türkoğlu
  6. Vezirköprü
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