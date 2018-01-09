Türkmen komutan Türkiye'ye seslendi

Bayırbucak Türkmen bölgesi zaman zaman Türkiye gündeminde önemli bir yer edinse de, son günlerde pek bahsedilmeyen bir saha… Bu bölgede Türkmen mücahidler Esed rejimine, Hizbullah’a ve Rusya’ya karşı vatan müdafaasına devam ediyor.

Baran haber, “ecdadın emanet ettiği toprakları Nusayrî rejime karşı müdafaa ediyoruz” diyen, Sultan Abdülhamid Tugayı lideri Ömer Abdullah’la görüştü. Ömer Abdullah, Bayırbucak Türkmen bölgesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“DAVAMIZ İLAY-I KELİMETULLAH”

“Doğup büyüdüğümüz, ecdadın emanet ettiği toprakları Nusayri rejimine karşı korumak derdindeyiz. Onların peşinden İran tarafından gönderilen Şii militanların, Irak’tan gelen Şii militanların ve Rus güçlerinin de saldırılarına karşı varlık mücadelesi veriyoruz. Bayırbucak’ta, dünya genelinde sözde yasak olan silahlar üzerimizde kullanıldı. Denizden gönderilen ‘akıllı füzeler’, uçakla atılan napalm, misket bombaları… Her metrekareye bomba düştü burada. Bin şükür olsun. Kurban olduğumuz yol İlay-ı Kelimetullah yoludur. Bu topraklarda İslam sancağı düşmesin diye elimizden gelen mücadeleyi verdik, vermeye devam ediyoruz.” diyen Ömer Abdullah, son iki yıldır Ruslar tarafından yapılan vahşice saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, “Çok yoğun bombardıman yaşadık. Şükürler olsun ayaktayız.

Siyasi yolla, mesela Cenevre, Astana, Soçi, toplantılarıyla bu durumun çözüleceği söyleniyor fakat bu toplantıları oyalama amaçlı, samimiyetsiz buluyoruz. Bu toplantıların sahaya olumlu yönde hiçbir etkisi olmadı. Ne çoluk çocuğu katleden Esed’i durdurabildi, ne de Rusların saldırılarını durdurabildi. Savaş Suriye’de hâlâ durmuş değildir. Her gün şehid olan direnişçiler de var, çocuk ve kadınlar da var. Mücahidlere gücü yetmeyince sivil, masum halkı bombardımana tutuyorlar.” dedi.

“DAİŞ İNGİLİZLERİN AJANIDIR”

Batı tarafından Müslümanları katletmek için elverişli bir aktör olarak kullanılan DAİŞ hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulunan Abdullah, “Biz DAİŞ’i 2013’te Sultan Abdulhamid Tugayı olarak bu topraklarda karşıladık. Onlarla üç ay çarpıştık ve defettik çok şükür Bayırbucak’ta barındırmadık. Onlardan aldığımız esirler de oldu. Bu esirler arasında Avrupalı ve Rus kökenliler de vardı. DAİŞ İngiliz ajanlarının örgütüdür.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN YANIMIZDA OLMASINI İSTİYORUZ”

Son olarak Türkiye’den talep ve beklentilerine değinen Abdullah, “Türkiye’nin Suriye’ye girmesi gerektiğini baştan bu yana belirtiyorduk. Biz her zaman Türkiye’nin yanındayız. Bu devlet bizim ağabeyimiz, büyüğümüzdür. Aslında DAİŞ’in ortadan kaybolmasının nedeni, bölgeyi PYD’ye terkedip ileride ‘büyük İsrail’i kurdurmak ve oradan denize açılmak. Allah esirgesin. İnşallah TSK da onların hakkından gelecektir. Türk ordusunun destekçisiyiz. İnşallah buna da izin vermeyeceğiz. Biz her zaman Türkiye’yi öz yurdumuz bildik.” diyerek Türkiye’nin yanlarında olduğunu bilmek istediklerini söyledi.

Baran Dergisi 573. Sayı