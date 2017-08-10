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Türkmen katliamı kapıda... Sevkiyata başladı...

ABD'nin, Irak'ta DEAŞ'in kontrolündeki Türkmen Telafer kentine yakın inşa ettiği üsse askeri danışman ve lojistik malzeme sevkiyatı yaptığı belirtildi

10 Ağustos 2017 Perşembe 23:27
Türkmen katliamı kapıda... Sevkiyata başladı...

Irak Hava Kuvvetlerinde görevli Albay Mustafa Sufuk el-Ceheşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'ye ait yaklaşık 13 helikopterle askeri danışman ve çok sayıda mühimmat, Telafer yakınlarındaki Kehriz Askeri Üssü'ne ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ceheşi, Telafer'in DEAŞ'in elinden geri alınması için başlatılacak operasyon hazırlıkları çerçevesinde son iki günde Kehriz Askeri Üssü'ne 31 savaş tankının da sevk edildiğini kaydetti.

Iraklı askeri yetkili Ceheşi, operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanması için askeri hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Irak ordusunda görevli Yarbay Mehdi el-Hafacı, dün AA muhabirine, Musul vilayetinin batısında yer alan Telafer'e yakın bir bölgede ABD'nin bir askeri üs inşa ettiğini belirtmişti.

Telafer kent merkezinin doğusundaki Kehriz Askeri Üssü, yaklaşık 35 kilometre mesafede yer alıyor.

Musul'da DEAŞ'e karşı yürütülen operasyonun 10 Temmuz'da tamamlanmasının ardından ordu birliklerinin Telafer'e yönelik bir kurtarma operasyonu düzenleyeceği ifade edilmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi geçen pazar günü operasyon için hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti.

DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 23:27
  1. DEAŞ
  2. Yarbay Mehdi el-Hafacı
  3. Irak Hava Kuvvetleri
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