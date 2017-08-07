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Türkmen katliamı kapıda... O bölgeye giriyorlar...

Sünni Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Telafer'de operasyon için geri sayım başladı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:59
Türkmen katliamı kapıda... O bölgeye giriyorlar...

Irak Savunma Bakanlığı, 16 Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'in kontrolünde olan Telafer'in ele geçirilmesi için son hazırlıkların da tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada Şii Haşdi Şabi milislerinin operasyona aktif bir şekilde katılacağı, Irak savaş uçaklarının da operasyon kapsamında IŞİD hedeflerini havadan vuracağı kaydedildi.

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi'nin yaptığı açıklamada ise ülkenin kuzeyi ile batısında DEAŞ'in elinde bulunan toprakların alınması için uluslararası koalisyonla daha fazla koordinasyon gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili bir diğer açıklama da Bağdat hükümeti Başbakanı Haydar El İbadi'den geldi. İbadi, "Telafer'i DEAŞ'den kısa süre içinde alacaklarını" kaydetti ve operasyon için tüm askeri hazırlıkların tamamlandığını yineledi.

Sünni Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Telafer'de, Haşdi Şabi çatısı altındaki Şii milis grupların Musul'da yaşananlara benzer bir biçimde katliama girişmesinden endişe ediliyor. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:59
  1. DEAŞ
  2. Sünni Türkmenler
  3. Şii Haşdi Şabi
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