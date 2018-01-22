Türkmen Dağı'na operasyon başlatıldı

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhaliflerin Afrin operasyonu devam ederken, Muhalifler İdlib’de Rusya, İran ve rejim koalisyonunun saldırılarını hafifletmek için harekete geçti.

Türkmen Dağı'da Sarraf bölgesinde Esed rejimine karşı Tevbe Suresi 14. ayete atfen "Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin" adlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr