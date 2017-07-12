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Türkmen Dağı'na füzeli saldırı: 10 şehit

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan, Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak Türkmen Dağı bölgesine, Esed güçleri tarafından füze ile saldırı düzenlendi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 02:15
Türkmen Dağı'na füzeli saldırı: 10 şehit

Edinilen bilgiye göre, Bayırbucak Türkmen Dağı bölgesinde bulunan Zeytincik köyü kırsalında nöbet tutan muhalif Türkmenler, nöbet değişimi sırasında rejim güçlerinin füzeli saldırısına maruz kaldı.

Saldırı sonrası 10 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Patlama sesleri Yayladağı'ndan duyulurken, bölgede saldırıların devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 02:15
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